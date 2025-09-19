/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Mêlée de presse de la ministre des Affaires municipales/

SHAWINIGAN, QC, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Les médias sont conviés à une mêlée de presse en présence de la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, suivant sa participation à la rencontre du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) à Shawinigan.

À cette occasion, Mme Guilbault sera accompagnée notamment de M. Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche, ainsi que des membres du conseil d'administration de l'UMQ.

Accréditation obligatoire

Les représentants des médias qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 11 h, le 19 septembre.

Date : Vendredi 19 septembre 2025 Heure : 11 h 45 Lieu : Shawinigan L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.

