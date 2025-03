/R E P R I S E --INVITATION AUX MEDIAS - Médaille d'honneur : l'Assemblée nationale du Québec honore quatre récipiendaires et décerne la Médaille de la Présidente à M(me) Janette Bertrand/

QUÉBEC, le 24 mars 2025 /CNW/ - La présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, invite les représentantes et représentants des médias à assister à une double cérémonie de remise de médailles au cours de laquelle quatre personnalités marquantes recevront la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale (voir annexe) :

M me Farah Alibay ;

; M. James Hughes ;

; M. Jimmy Pelletier ;

; Mme Louise Riendeau .

Suivra la remise exceptionnelle de la Médaille de la Présidente à :

Mme Janette Bertrand .

DATE : Mardi 1er avril 2025

HEURE : 18 h

LIEU : Agora du pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale du Québec

Accréditations : Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent assister à l'activité et qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse doivent se procurer une accréditation auprès du Secrétariat de la Tribune de la presse en appelant au 418 643-1357 ou en écrivant à [email protected].

Annexe

Récipiendaires de la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec

Madame Farah Alibay

Ingénieure en aérospatiale, Mme Farah Alibay recevra la Médaille d'honneur pour sa trajectoire unique. Ses réalisations étonnantes et son engagement social inspirent autant les femmes scientifiques que les membres des minorités.

Modèle de détermination et d'intelligence, Mme Farah Alibay cumule plusieurs missions sur Mars. Fascinée par l'espace, elle explore l'Univers à l'aide de robots et de télescopes. Son travail pour la NASA l'amène à réussir un exploit, à 32 ans, soit celui de piloter à distance l'astromobile Perseverance et l'hélicoptère Ingenuity, participant ainsi au premier vol d'un engin sur une autre planète.

Monsieur James Hughes

Juriste de formation, ex-sous-ministre et auteur, l'actuel président et chef de la direction de la Mission Old Brewery, M. James Hughes, résolument investi à enrayer l'itinérance, sera honoré pour sa carrière.

Pour que les plus vulnérables puissent se reconstruire dans la dignité, M. James Hughes défend leurs droits et met sur pied des services adaptés. Homme de terrain doté d'une vision, il a su contribuer à repenser le système par des approches novatrices. Sa bonté et son réel souci d'améliorer à la fois le quotidien, l'avenir et les politiques sociales des personnes en situation d'itinérance engagent le travail d'une vie.

Monsieur Jimmy Pelletier

Athlète de haut niveau au parcours exceptionnel, homme de cœur et de défis, M. Jimmy Pelletier recevra la Médaille d'honneur pour ses exploits sportifs et sa contribution exemplaire à la société.

Par la Randonnée Jimmy Pelletier et autres événements caritatifs, il s'implique dans le mieux-être de personnes vivant avec des limitations. Ex-athlète paralympique, il cumule les prouesses, dont la traversée du Canada et l'ascension du Kilimandjaro en vélo de montagne adapté. Avec les sommes recueillies et ses succès sportifs, M. Jimmy Pelletier redéfinit les valeurs de courage, de détermination et d'entraide.

Madame Louise Riendeau

Pionnière inspirante et engagée, Mme Louise Riendeau recevra la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale pour l'ensemble de sa carrière vouée à la sécurité et à l'intégrité des femmes au Québec.

Coresponsable des dossiers politiques au Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, l'expertise notoire de Mme Louise Riendeau est largement reconnue. Militante convaincue, ses actions et recommandations ont changé des lois et des droits. Depuis plus de trente ans, Mme Louise Riendeau aide les femmes et leurs enfants à récupérer liberté, dignité et sécurité dans l'espoir d'un avenir meilleur.

La Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec est décernée à des personnalités de différents horizons qui, par leurs actions, leurs valeurs, leur carrière et leur engagement, méritent la reconnaissance des membres de l'Assemblée nationale et de la société québécoise. Ces personnalités sont choisies par un comité de sélection composé de la présidente et de députés et députées représentant tous les groupes parlementaires.

Récipiendaire de la Médaille de la Présidente de l'Assemblée nationale du Québec

Madame Janette Bertrand

Femme de lettres, de cœur et d'idées progressistes, Mme Janette Bertrand recevra la Médaille de la Présidente pour son exceptionnelle contribution à l'évolution des mentalités au Québec.

Avec cette médaille, Mme Janette Bertrand réécrit l'histoire, devenant la première personnalité émérite hors du cercle politique à se voir attribuer cette distinction. Communicatrice accomplie, Mme Bertrand sera honorée pour l'ensemble de son œuvre qui marque un siècle de lutte pour que les femmes et les personnes marginalisées puissent s'épanouir dans une société plus égalitaire.

La Médaille de la Présidente ou du Président est la plus haute distinction remise par la personne qui occupe le poste de présidente ou de président de l'Assemblée nationale. Cet honneur est accordé à des personnalités québécoises ou étrangères qui, de façon exceptionnelle, méritent la reconnaissance de l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale et de la population québécoise, parce qu'elles ont accompli un acte remarquable ou ont connu une carrière hors du commun.

