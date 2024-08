SCOTSTOWN, QC, le 22 août 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à visiter Emballages Façoteck en compagnie de l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national, et de François Jacques, député de Mégantic et président du caucus du gouvernement.

Madame Bibeau profitera de l'occasion pour souligner une contribution financière de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) à l'entreprise, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC. Elle sera disponible pour répondre aux questions des médias au terme de la visite.

Monsieur Jacques annoncera également les contributions du gouvernement du Québec et d'Investissement Québec aux Emballages Façoteck, au nom du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Monsieur Pierre Fitzgibbon.

Date :

23 août 2024

Heure :

11 h

Endroit :

Scotstown

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette visite de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 9 h, le jeudi 23 août 2024 : conferences@dec‑ced.gc.ca. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce.

