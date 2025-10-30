/R E P R I S E --INVITATION AUX MÉDIAS - Manifestation d'Unifor devant les bureaux de François Legault pour soutenir les emplois d'ici/

MONTRÉAL, le 29 oct. 2025 /CNW/ - À la suite des 300 mises à pied annoncées chez PACCAR à Sainte-Thérèse, Unifor tiendra une manifestation devant les bureaux du premier ministre François Legault pour réclamer des mesures immédiates de soutien aux travailleuses et travailleurs d'ici et une directive claire d'achat local dans l'appareil public.

Détails :

Quoi : Manifestation d'Unifor devant les bureaux de François Legault (prises de parole sur place)

Quand: Jeudi 30 octobre 2025, 9 h 00

Où : 770 Sherbrooke Ouest, Montréal (bureaux du premier ministre)

Qui :

Daniel Cloutier , directeur québécois d'Unifor (disponible pour entrevues sur place)

, directeur québécois d'Unifor (disponible pour entrevues sur place) Les travailleuses et travailleurs de PACCAR - Ste-Thérèse

Christian Charron, maire de Sainte-Thérèse

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada, représentant plus de 320 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor se bat pour les droits de tous les travailleurs et travailleuses. Il lutte également pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à apporter des changements progressifs pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale du Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat Unifor Québec

