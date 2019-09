/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Lancement de MTLàTABLE 2019/

MONTRÉAL, le 17 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Tourisme Montréal invite les représentants des médias à célébrer la gastronomie québécoise et à vivre MTLàTABLE en avant-première. Vous serez les premiers à découvrir les délices de nos chefs montréalais!

Date : Le 1er octobre 2019, 18h à 20h Lieu : Toit du Palais des Congrès - Salle 725_Chapiteau Adresse : 201 rue Viger Ouest

La huitième édition de MTLàTABLE, événement annuel organisé par Tourisme Montréal, aura lieu du 1 au 13 novembre 2019. C'est l'occasion unique de découvrir et de goûter à la variété gastronomique de la métropole et de vivre une expérience épicurienne hors du commun. Tout le monde à table, deux semaines pour tout essayer! Les menus des restaurants participants seront dévoilés lors du lancement.

Merci de confirmer votre présence avant le 27 septembre. Cette invitation est pour une personne et elle est non transférable.

Présenté par Aéroplan, MTLàTABLE est rendu possible grâce à l'appui de nos précieux partenaires : le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, Aliments du Québec au Menu, la Banque Nationale, Cacao Barry, ESKA, l'Association Restauration Québec et Air Canada.

