DRUMMONDVILLE, QC, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, annoncera un appui financier du gouvernement du Canada pour soutenir la croissance de Soucy International, une PME qui se spécialise dans la fabrication et le développement de systèmes de chenilles ainsi que de pièces et d'accessoires performants conçus pour des véhicules hors route.

Les représentants des médias sont invités à participer à la visite de l'entreprise Soucy Caoutchouc qui suivra la conférence de presse.

Date :

2 février 2024

Horaire :

13 h 30 - Début de la conférence de presse

14 h - Visite de l'entreprise

Endroit :

Soucy Caoutchouc

5195, rue Richard

Drummondville (Québec)

J2E 1A9

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 11 h 30, le 2 février 2024 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Marie-Justine Torres Ames, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 613-327-5918, [email protected]