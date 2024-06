RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 21 juin 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, profitera de son passage dans le Bas-Saint-Laurent les 26 et 27 juin prochains pour visiter des attraits touristiques de la région, rencontrer des intervenants en tourisme et annoncer des appuis financiers à quatre organisations de ce secteur, en plus de participer à l'inauguration des Halles d'Innovation et de Formation Avancée (HIFA).

Les représentants des médias sont invités à rencontrer la ministre à chacune des activités publiques auxquelles elle participera.

Horaire des activités publiques

Date:

Mercredi 26 juin 2024

Activité : annonce d'appuis financiers à quatre organisations touristiques

Les quatre projets soutenus par DEC sont : Le Québec maritime, qui regroupe les ATR du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, l'Hôtel Universel Rivière-du-Loup, la Société Duvetnor et la Corporation de développement de Lac-des-Aigles.

Horaire :

14 h - Début de la conférence de presse

14 h 35 - Visite de l'Hôtel Universel Rivière-du-Loup à la suite des travaux

Endroit :

Hôtel Universel Rivière-du-Loup

311, boul. de l'Hôtel-de-Ville

Rivière-du-Loup (Québec)

G5R 5S4

Date :

Jeudi 27 juin 2024

Première activité : visite du site d'observation terrestre des bélugas Putep 't-awt

Heure :

8 h 30

Endroit :

1001, rue du Patrimoine

Cacouna (Québec)

G0L 1G0

Deuxième activité : inauguration des installations d'HIFA

Heure :

11 h 15

Endroit :

Halles d'Innovation et de Formation Avancée

120, rue des Technologies

Rivière-du-Loup (Québec)

G5R 0A3

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à ces activités de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected], jusqu'à deux heures avant l'événement, en précisant l'activité à laquelle ils veulent participer.

