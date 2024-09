QUÉBEC, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Assistez au lancement de la Grande campagne de financement +D'art dans nos vies de la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) pour la réalisation du futur Espace Riopelle ainsi qu'au dévoilement d'un lieu innovant dédié à l'éducation et à la médiation culturelle.

En présence de Pierre Lassonde, membre fondateur, Fondation Jean Paul Riopelle; de Grégoire Baillargeon, président, BMO Groupe financier Québec et vice-président du conseil, BMO Marchés des capitaux, BMO Groupe financier; de Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec, CDPQ; de Geneviève Turbide-Potvin, première vice-présidente, Entreprises & Gestion privée 1859, Québec & Est de l'Ontario, Banque Nationale; de Christiane Germain, présidente du conseil d'administration, MNBAQ; d'Andrée Lafleur et de Claude Bigras, grands donateurs du MNBAQ; de Julie-Anne Vien, présidente du conseil d'administration, Fondation du MNBAQ; ainsi que de plusieurs autres personnalités de prestige,

Découvrez l'objectif ambitieux de cette campagne de financement, en prenant part au dévoilement de primeurs qui marqueront l'engagement exemplaire des grandes entreprises et de généreux donateurs et donatrices dans cette nouvelle aventure philanthropique historique.

INVITATION AUX MÉDIAS

JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024 À 12 H

Musée national des beaux-arts du Québec

Espace Nord Joan et Louis Paquet

Pavillon Pierre Lassonde

179, Grande Allée Ouest

Québec (Québec) G1R 2H1

DÉROULEMENT

12 h - Accueil

12 h 10 - Prises de parole, présentation du cabinet de campagne, annonces de dons majeurs ainsi que d'un lieu dédié à l'éducation et à la médiation culturelle

13 h - Entrevues individuelles

Possibilité de manger sur place

ENTREVUES SUR PLACE AVEC :

Pierre LASSONDE, membre fondateur, Fondation Jean Paul Riopelle

Grégoire BAILLARGEON, président, BMO Groupe financier Québec et vice-président du conseil, BMO Marchés des capitaux, BMO Groupe financier

Kim THOMASSIN, première vice-présidente et cheffe, Québec, CDPQ

Geneviève TURBIDE-POTVIN, première vice-présidente, Entreprises & Gestion privée 1859, Québec & Est de l'Ontario, Banque Nationale

Andrée LAFLEUR et Claude BIGRAS, grands donateurs du MNBAQ

Julie-Anne VIEN, présidente du conseil d'administration, Fondation du MNBAQ

Fabrice ALCAYDE, président-directeur général, Fondation du MNBAQ

Christiane GERMAIN, présidente du conseil d'administration, MNBAQ

Jean-Luc MURRAY, directeur général, MNBAQ

