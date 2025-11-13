MONTRÉAL, le 11 nov. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est très heureuse d'annoncer qu'elle recevra le premier ministre du Canada, Mark Carney, à sa tribune ce vendredi 14 novembre. Cette rencontre permettra à la communauté d'affaires de la métropole d'entendre pour la première fois à Montréal le chef du gouvernement sur ses priorités pour renforcer la résilience du pays et soutenir la compétitivité des entreprises canadiennes.

Après son discours, le premier ministre s'entretiendra avec Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre.

Date : Vendredi 14 novembre 2025



Heure : De 13 h à 15 h



Lieu : À déterminer



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Joanna Kanga, stratège, Relations médias et Communications numériques, à [email protected] ou par téléphone au 438 464-0588.





Couverture libre

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

X :@chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Joanna Kanga, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Tél. : 438 464-0588, [email protected]