/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION DE LOGEMENTS SOCIAUX À SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN/

QUÉBEC, le 4 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration d'un immeuble de logements sociaux à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. L'activité se déroulera le 5 juin en présence du ministre des Finances et du Revenu national et député de Saint-Maurice-Champlain, l'honorable François-Philippe Champagne, de la ministre de l'Éducation et députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, du maire de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, M. Christian Gendron, et de nombreux partenaires du milieu.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 5 juin, 12 h.

DATE : 5 juin 2026 HEURE : 13 h 30 ENDROIT : Sainte-Geneviève-de-Batiscan L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Mohammad Hussein, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]