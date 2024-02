/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Hommage aux Carabins de Montréal à l'Assemblée nationale du Québec/

QUÉBEC, le 9 févr. 2024 /CNW/ - La présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, et les parlementaires rendront hommage aux joueurs et aux membres du personnel des Carabins de l'Université de Montréal. La présidente invite les représentantes et représentants des médias à assister à cette cérémonie de reconnaissance.

Rappelons que le 25 novembre dernier, après avoir remporté les coupes Dunsmore et Uteck, les Carabins sont devenus les grands champions du football universitaire canadien en gagnant la coupe Vanier. Tout comme en saison régulière, les Carabins se sont surpassés au cours des 4 matchs éliminatoires : ils n'ont accordé aucun touché et ont provoqué 22 revirements. Ensemble, leurs opposants ont cumulé seulement 21 points. Le football est, plus que jamais, en forme et en force au Québec.

DATE : Mardi 13 février 2024



HEURE : 15 h 30



LIEU : Agora du pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale du Québec

Accréditation : Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent assister à l'activité et qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse doivent se procurer une accréditation auprès du Secrétariat de la Tribune de la presse en appelant au 418 643-1357 ou en écrivant à [email protected].

