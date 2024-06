Tombez sous le charme irrésistible de l'œuvre d'Helen McNicoll (1879-1915) et surtout de sa maîtrise exceptionnelle de la lumière et des effets d'atmosphère.

QUEBEC, le 28 mai 2024 /CNW/ - Cette première rétrospective québécoise, depuis près d'un siècle, rassemble plus de 65 peintures de l'impressionniste canadienne au destin aussi incroyable que fugace, dont plus de 25 proviennent de la remarquable collection de Pierre Lassonde.

Par le prisme du voyage et de l'effervescence d'une époque, l'exposition propose aussi d'interroger les thèmes de l'indépendance, de l'amitié et de la liberté des femmes. Une fabuleuse aventure aux couleurs vibrantes et chatoyantes vous attend!

Helen McNicoll, Sur la plage, 1912. Huile sur toile, 63,5 × 76,8 cm. Collection Pierre Lassonde / Photo : MNBAQ, Idra Labrie (Groupe CNW/Musée national des beaux-arts du Québec)

MERCREDI 19 JUIN | 10 H

Musée national des beaux-arts du Québec

Grand hall du pavillon Pierre Lassonde

179, Grande Allée Ouest

Québec (Québec) G1R 2H1

Linda Tremblay, responsable des relations de presse

[email protected]

418 262-4681

Possibilité d'entrevues à la fin de la visite de presse avec:

Jean-Luc MURRAY, directeur général, MNBAQ

Eve-Lyne BEAUDRY, directrice des collections et de la recherche par intérim, MNBAQ

Julie NASH, responsable du contenu scientifique

SOURCE Musée national des beaux-arts du Québec

