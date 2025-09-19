/R E P R I S E --Invitation aux médias - Grève des employés d'entretien : la STM fait le point/

MONTRÉAL, le 18 sept. 2025 /CNW/ - La directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard, fera le point sur les négociations en cours avec le syndicat des employés d'entretien et sur l'éventuelle grève du 22 septembre au 5 octobre 2025.

Date : le vendredi 19 septembre 2025

Heure : 10h30

Lieu : RSVP à [email protected] pour connaître l'adresse du point de presse

Veuillez noter qu'il s'agira d'un point de presse de type « scrum » et qu'aucune technique ne sera mise à la disposition des journalistes.

SOURCE Société de transport de Montréal

[email protected]