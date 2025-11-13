Invitation aux médias - La STM fait le point sur les négociations en cours

MONTRÉAL, le 13 nov. 2025 /CNW/ - La directrice générale de la Société de transport de Montréal, Marie-Claude Léonard, fera le point sur les négociations en cours avec le syndicat des employés d'entretien et le syndicat des chauffeurs, opérateurs et agents de station.

Date : le jeudi 13 novembre 2025 Heure : 13h30 Lieu : rsvp à [email protected] pour connaître le lieu de la conférence de presse

SOURCE Société de transport de Montréal

[email protected]