Invitation aux médias - La STM fait le point sur les négociations en cours

Société de transport de Montréal

13 nov, 2025, 06:57 ET

MONTRÉAL, le 13 nov. 2025 /CNW/ - La directrice générale de la Société de transport de Montréal, Marie-Claude Léonard, fera le point sur les négociations en cours avec le syndicat des employés d'entretien et le syndicat des chauffeurs, opérateurs et agents de station.

Date :

le jeudi 13 novembre 2025

Heure :

13h30

Lieu :

rsvp à [email protected] pour connaître le lieu de la conférence de presse

[email protected]

