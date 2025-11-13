Invitation aux médias - La STM fait le point sur les négociations en cours
Nouvelles fournies parSociété de transport de Montréal
13 nov, 2025, 06:57 ET
MONTRÉAL, le 13 nov. 2025 /CNW/ - La directrice générale de la Société de transport de Montréal, Marie-Claude Léonard, fera le point sur les négociations en cours avec le syndicat des employés d'entretien et le syndicat des chauffeurs, opérateurs et agents de station.
Date :
le jeudi 13 novembre 2025
Heure :
13h30
Lieu :
rsvp à [email protected] pour connaître le lieu de la conférence de presse
SOURCE Société de transport de Montréal
