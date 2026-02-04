INVITATION - Breffage technique sur la refonte du réseau bus dans le Centre-Nord et l'Ouest-de-l'Île
04 févr, 2026, 15:52 ET
MONTRÉAL, le 4 févr. 2026 /CNW/ - La Société de transport de Montréal (STM) invite les représentants des médias à un breffage technique portant sur la refonte du réseau bus à venir dans le Centre-Nord et l'Ouest-de-l'Île.
Date : Jeudi, 5 février 2026
Heure : 10h
Le breffage technique sera public. Il sera réalisé par les experts techniques de la STM :
- Christopher Kranjec, Directeur principal - planification et livraison du service
- Pascal Rochon, Directeur - planification et livraison du service
Lieu : Place Bonaventure,
800, de la Gauchetière Ouest,
Portail Nord-Est
8e étage, Salle du conseil
SOURCE Société de transport de Montréal
RSVP : [email protected]
