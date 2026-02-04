INVITATION - Breffage technique sur la refonte du réseau bus dans le Centre-Nord et l'Ouest-de-l'Île

MONTRÉAL, le 4 févr. 2026 /CNW/ - La Société de transport de Montréal (STM) invite les représentants des médias à un breffage technique portant sur la refonte du réseau bus à venir dans le Centre-Nord et l'Ouest-de-l'Île.

Date : Jeudi, 5 février 2026

Heure : 10h

Le breffage technique sera public. Il sera réalisé par les experts techniques de la STM :

Christopher Kranjec, Directeur principal - planification et livraison du service

Pascal Rochon, Directeur - planification et livraison du service

Lieu : Place Bonaventure,

800, de la Gauchetière Ouest,

Portail Nord-Est

8e étage, Salle du conseil

