/R E P R I S E --Invitation aux médias - La STM fait le point sur la grève et les négociations en cours/

MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - La directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard, invite les représentants des médias à un point de presse lors duquel elle fera un état de situation sur les conflits de travail en cours avec le Syndicat des employés d'entretien et le Syndicat des chauffeurs, opérateurs et agents de station.

Date : le vendredi 7 novembre 2025



Heure : 8h45



Lieu : RSVP à [email protected] pour connaître le lieu de la conférence de presse

Veuillez noter qu'il s'agira d'un point de presse de type « scrum » et qu'aucune technique ne sera mise à la disposition des journalistes.

SOURCE Société de transport de Montréal

[email protected]