/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Gala des Mérites du français/

MONTRÉAL, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Office québécois de la langue française invite les représentantes et les représentants des médias au Gala des Mérites du français, qui se tiendra en présence du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, ainsi qu'en présence de la présidente-directrice générale de l'Office, Mme Ginette Galarneau. Le Gala des Mérites du français souligne l'excellence de personnalités et d'organisations en matière de promotion du français dans les domaines de l'enseignement, de la culture, de la publicité et de la toponymie.

Date : Lundi 4 novembre 2019



Heure : 17 h



Lieu : Musée d'art contemporain de Montréal

185, rue Sainte-Catherine Ouest

Montréal (Québec) H2X 3X5

SOURCE Office québécois de la langue française

Renseignements: Chantal Bouchard, Relations avec les médias, Office québécois de la langue française, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, porteparole@oqlf.gouv.qc.ca

