/R E P R I S E --Invitation aux médias - Forum stratégique sur le repreneuriat et le transfert d'entreprise/

Invités : (en ordre alphabétique)

Elisabeth Abbatiello, associée et

vice-présidente, communications et

rayonnement, Groupe Abbatiello Pierre Bertrand, directeur principal,

transfert d'entreprises

Banque Nationale Mario Fortin, fondateur et ancien

directeur général - Cinémas

Beaubien, du Parc et du Musée Martin Houle, directeur général,

Vente, acquisition et financement

d'entreprises

PWC Jean-Michel Marcotte, président,

Beaulieu Instantané Yvan Miron, fondateur conseiller,

Stageline Dany Pelletier, premier vice-

président - Placements privés et

investissements d'impact, Fonds de

solidarité FTQ Maxime St-Jean, président-

directeur général, Santinel Jean-François Thuot, associé,

Services fiscaux, PWC Laurence Vincent, présidente,

Prével