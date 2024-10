/R E P R I S E --Invitation aux médias - Forum stratégique - Les arts vivants et la culture/

MONTRÉAL, le 25 oct. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à son Forum stratégique sur les arts vivants et la culture.

Le Forum sera l'occasion de dévoiler deux études exclusives qui démontrent l'immense contribution de la culture à notre économie et à notre société. Par cette initiative mobilisatrice, la Chambre veut alimenter la recherche de solutions concrètes et durables pour assurer le développement de nos atouts culturels. Elle s'appuie sur un travail de concertation avec les décideurs publics, les leaders du secteur culturel et la communauté d'affaires.

Nous aurons notamment le plaisir de recevoir l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais,Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que qu'Ericka Alneus, membre du comité exécutif, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne, Ville de Montréal.

Vous trouverez le programme complet de l'événement ici.

Date : Lieu : Lundi 28 octobre 2024 Place des Arts - Théâtre Maisonneuve 175, rue Sainte-Catherine Ouest Montréal, Québec H2X 1Z8 Heure : De 7 h à 13 h Inscription : Pour vous inscrire à la conférence et recevoir la documentation sous embargo,

veuillez communiquer avec Jean-Baptiste Portrait, conseiller, Relations publiques

et médias, à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.

Invités (en ordre alphabétique) :

Raymond Bachand, conseiller stratégique, Norton Rose Fulbright Jad Barsoum, vice-président, Affaires institutionnelles, Québecor Michèle Boisvert, chroniqueuse économique, Cogeco Media et ancienne déléguée générale du Québec à Paris Maxime Carbonneau, codirecteur général et artistique, La Messe Basse Marie-Christine Cojocaru, directrice générale, Caisse Desjardins de la Culture Nicolas Cournoyer, vice-président, affaires publiques et responsabilité sociétale, Multicolore Marie-Josée Desrochers, présidente-directrice générale Société de la Place des Arts de Montréal Jeanne Dorelli, directrice principale, Stratégie et Opérations Zú Amélie Duceppe, directrice générale, Théâtre Duceppe Jacques-André Dupont, président du conseil Festival International de Jazz de Montréal, Francos de Montréal Nassib El-Husseini, président-directeur général, Les 7 doigts de la main Manuela Goya, vice-présidente, Développement de la destination, membership et affaires publiques, Tourisme Montréal Emmanuelle Hébert, directrice générale, Culture Montréal Tania Kontoyanni, présidente, Union des artistes (UDA) Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais Yves Lalumière, président-directeur général, Tourisme Montréal David Lavoie, gestionnaire culturel Éric Lefebvre, directeur général,

Partenariat du Quartier des spectacles Stéphane Lavoie, directeur général et de la programmation, TOHU

Julie L'heureux, directrice, philanthropie et relations avec les collectivités, Power Corporation du Canada Nathalie Maillé, directrice générale, Conseil des arts de Montréal Nadine Marchand, consultante en développement et gestion de projets culturels, Marketing-communication Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec Karel Mayrand, président-directeur général, Fondation du Grand Montréal Stéphane Pallage, recteur, Université du Québec à Montréal (UQAM) Eve Paré, directrice générale, ADISQ Jacques Primeau, président, Productions Jacques K. Primeau Clément Roy, fondateur, Nucleus Stratégie Erik Ryan, vice-président directeur, Stratégie, croissance et relations extérieures, AtkinsRéalis Handy Yacinthe, fondateur, codirecteur artistique et directeur général, JOAT Festival international de street dance



Programme : Bloc 1 : Bilan culturel : Montréal carbure à la créativité Bloc 2 : Les ponts arts-affaires : assurer leur croissance Bloc 3 : Ensemble pour la culture, valoriser nos atouts culturels

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leur personnel et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Jean-Baptiste Portrait, Conseiller, Relations publiques et médias, Tél. : 514 669-6768, [email protected]