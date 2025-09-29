/R E P R I S E -- Invitation aux médias ‒ Forum stratégique ‒ Entreprendre autrement : la voie du repreneuriat/

MONTRÉAL, le 26 sept. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias au Forum stratégique intitulé « Entreprendre autrement : la voie du repreneuriat ».

Le Québec entre dans une période de transition où de nombreuses entreprises devront bientôt être reprises. Qu'il s'agisse de créer ou de reprendre une entreprise, chaque démarche contribue à façonner notre avenir économique et à inspirer de nouvelles façons de faire. Ce forum sera l'occasion de mettre en lumière la diversité des parcours, de la création à la reprise, dans un format dynamique où se croisent témoignages, outils et accompagnement.

Pour clôturer la journée et afin de souligner le 100e anniversaire de naissance de Pierre Péladeau, Québecor remettra les bourses aux lauréats de la 27e édition des Bourses Pierre-Péladeau, le plus grand concours d'entrepreneuriat universitaire au Québec.

Les résultats d'un coup de sonde sur le sujet seront dévoilés en exclusivité à cette occasion.

Vous trouverez le programme complet de l'événement ici.

Date : Lieu : Lundi 29 septembre 2025 HEC Montréal - Édifice Hélène-Desmarais 1075, côte du Beaver Hall

Montréal, QC

H2Z 1S5 Heure : De 13 h à 17 h 30 Inscription : Pour vous inscrire au Forum, vous devez confirmer votre présence auprès de Joanna Kanga, stratège, Relations médias et Communications numériques, à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.

Invités (en ordre alphabétique) :

Pierre Bertrand, directeur principal, Transfert d'entreprises, Banque Nationale du Canada Luis Cisneros, directeur scientifique, Familles en affaires, et professeur titulaire, Département d'entrepreneuriat et innovation, HEC Montréal Simon De Baene, cofondateur, président-directeur général, Workleap Pénélope Fournier, associée, présidente Montréal, LG2 Dominic Gagnon, animateur, Les Dérangeants Aude Giguère, présidente, Felix Compounds Sévrine Labelle, directrice générale, Lab Excelles et Fonds Excelles repreneuriat, BDC Alexandre Ollive, président-directeur général

Repreneuriat Québec Orlane Panet, cofondatrice et directrice générale

MicroHabitat Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction, Québecor Catryn Pinard, présidente et cheffe de la direction, Nationex Sokkarim You, directeur, Investissement

Fonds régionaux de solidarité FTQ









Programme : Bloc 1 : Cultiver un terreau fertile à l'entrepreneuriat Bloc 2 : Reprendre une entreprise : un parcours qui se construit à plusieurs Bloc 3 : Oser entreprendre, à sa manière Bloc 4 : Le Sommet, présenté par asterX Québecor

