/R E P R I S E -- Invitation aux médias - État de situation sur les pannes d'électricité/

MONTRÉAL, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Hydro-Québec invite les représentants des médias à un état de la situation sur les pannes d'électricité en cours.

Quoi État de situation sur les pannes d'électricité

Qui Maxime Nadeau, directeur principal - Exploitation du réseau

Date Mercredi 12 novembre 2025

Heure 11 h 00

Où Sur la plateforme Teams (disponible sur le site de Microsoft Teams)

Vous devez vous inscrire auprès de l'équipe Relations avec les médias pour

recevoir les instructions et le lien Teams pour participer.

Important : Veuillez confirmer votre présence auprès de l'équipe Relations avec les médias au 514 289-5005 ou [email protected].

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Hydro-Québec, 514 289-5005 (option 2), [email protected]