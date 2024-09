/R E P R I S E --Invitation aux médias - Discussion sur l'avenir du transport collectif dans la métropole avec l'ARTM, la STM et exo/

MONTRÉAL, le 25 sept. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à une discussion sur le transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal, qui fait actuellement face à des défis de financement majeurs.

Pour assurer la pérennité et le développement des services, les organisations de transport et les différents ordres de gouvernement sont au cœur de démarches et d'évaluations visant à identifier des solutions durables, notamment une meilleure prévisibilité du financement, des gains d'efficacité opérationnelle et de nouvelles sources de revenus.

Animé par Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, cet événement présentera les points de vue des hauts dirigeants suivants :

Benoît Gendron , directeur général de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

, directeur général de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) Marie-Claude Léonard , directrice générale de la Société de transport de Montréal (STM)

, directrice générale de la Société de transport de Montréal (STM) Sylvain Yelle , directeur général d'exo

Date : Lieu : Vendredi 27 septembre 2024 Hôtel Bonaventure Montréal 900, rue De La Gauchetière Ouest Montréal, QC H5A 1E4 Heure : De 11 h 30 à 13 h 45

auprès de Jean-Baptiste Portrait, conseiller, Relations publiques et médias,

à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.

