/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Développement régional du secteur bioalimentaire - Les ministres Lamontagne et Rouleau et la mairesse Plante annoncent la première entente sectorielle avec la ville de Montréal/

QUÉBEC, le 30 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau ainsi que la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, convient les représentants des médias à une importante annonce d'une entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire de la région de Montréal.

Voici les principaux renseignements relatifs à cette activité :

DATE : Mardi 3 septembre 2019



HEURE : 9 h Accueil des journalistes

9 h 30 Annonce

10 h Période de questions





LIEU : La Centrale agricole

1401, rue Legendre Ouest

3e étage, suite 305 (entrée par la rue Antonio Barbeau)

Montréal, H4N 2R9

Veuillez confirmer votre présence avant l'activité, en communiquant avec les relations de presse du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au 418 380-2100, poste 3512, ou par courriel à relationsdepresse@mapaq.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Laurence Voyzelle, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2525; Camille Lambert-Chan, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 558-8329; Geneviève Jutras, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse de Montréal et du comité exécutif, Tél. : 514 243-1268