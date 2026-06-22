/R E P R I S E --Invitation aux médias - Conférence de presse sur la réouverture du PEQ/

MONTRÉAL, le 19 juin 2026 /CNW/ - La Confédération des syndicats nationaux (CSN), l'organisme Le Québec c'est nous aussi et l'Union étudiante du Québec convient les médias à une conférence de presse pour dénoncer les règles publiées le 17 juin entourant la réouverture du PEQ et le fait que trop de travailleuses et travailleurs francisés et intégrés en seront exclus.

Aide-mémoire

Quoi : Conférence de presse de la CSN, Le Québec c'est nous aussi et l'Union étudiante du Québec



Quand : Lundi 22 juin 2026 à 13 h



Qui : Katia Lelièvre, vice-présidente de la CSN, Sergio Da Silva, représentant de Le Québec c'est nous aussi et Oumar Fofana, coordinateur aux affaires académiques, l'Union étudiante du Québec



Où : Salle de presse de la CSN, 1601, avenue De Lorimier, Montréal

À propos

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 350 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Julie Lampron-Lemire, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 966-0710, Courriel : [email protected]