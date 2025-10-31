/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse du ministre de la Justice/
Nouvelles fournies parCabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec
31 oct, 2025, 06:00 ET
QUÉBEC, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et la députée d'Anjou-Louis-Riel, adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Condition féminine et adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole, Mme Karine Boivin-Roy, invitent les représentantes et représentants des média à une conférence de presse concernant l'accompagnement des personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale.
Consignes pour participer à l'activité médiatique
La conférence de presse se déroulera en présentiel seulement.
Les journalistes qui souhaitent participer à la conférence, doivent confirmer leur présence à l'adresse suivante : [email protected].
|
DATE :
|
Le 31 octobre 2025
|
|
|
HEURE :
|
10 h
|
|
|
LIEU :
|
Montréal
|
* L'adresse précise de l'activité sera transmise par courriel aux journalistes qui auront confirmé
SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec
Source : Julien Garon, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 367 995-6635; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]
