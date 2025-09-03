/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse de la coroner Me Géhane Kamel - Décès d'une fillette survenu à Granby le 30 avril 2019/

QUÉBEC, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Le Bureau du coroner invite les représentants et représentantes des médias à une conférence de presse au cours de laquelle la coroner Me Géhane Kamel présentera les conclusions de son investigation concernant le décès d'une fillette survenu à Granby le 30 avril 2019. Me Kamel répondra par la suite aux questions des journalistes lors de la période prévue à cet effet.

Date : Mercredi 3 septembre 2025



Heure : 11 h (Accueil des médias à compter de 10 h 30)



Endroit : Salle de presse (RC 40)

1701, rue Parthenais (entrée des médias par la rue Fullum)

Montréal (Québec) H2K 3S7



Notes : Le rapport d'investigation pourra être consulté sur le site Internet du Bureau du coroner le mercredi 3 septembre à compter de 8 h au www.coroner.gouv.qc.ca.

Prenez note que la coroner n'émettra aucun commentaire avant la conférence de presse et n'accordera aucune entrevue individuelle lors de l'événement ni subséquemment.

Lors de la période prévue à cet effet, les journalistes qui le désirent pourront poser leurs questions en anglais, mais la coroner répondra exclusivement en français.

