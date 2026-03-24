/R E P R I S E --Invitation aux médias - Conférence de presse concernant le dépôt d'un projet de loi par la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides/

QUÉBEC, le 23 mars 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, en compagnie du ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette.

Cette conférence de presse sera précédée d'une séance d'information technique du ministère de la Santé et des Services sociaux, dont l'objectif sera de présenter les différentes propositions contenues au projet de loi et de répondre aux interrogations des médias. Durant cette séance d'information technique, qui sera animée par la sous-ministre adjointe aux Services sociaux du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Mme Geneviève Landry, la prise d'images ou les enregistrements seront interdits et il ne sera pas permis de rapporter les propos tenus sous forme de citation ou autre.

Il sera possible de visionner cette conférence de presse en direct sur le site Web de l'Assemblée nationale du Québec.

Accréditation obligatoire

Les représentants des médias qui désirent assister à la séance d'information technique ou à la conférence de presse doivent se procurer une accréditation au préalable auprès du Service aux courriéristes parlementaires, en téléphonant au 418 643-1357, ou en faisant la demande par courriel à l'adresse [email protected].

DATE : Le mardi 24 mars 2026*



HEURE : Séance d'information technique : 14h15*

Conférence de presse : 15h30*



LIEU : Assemblée nationale du Québec

Hôtel du Parlement

Salle : Evelyn-Dumas

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

* Sous réserve que l'Assemblée nationale accepte de se saisir du projet de loi

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

Pour renseignements : Emmanuella Proulx, Conseillère aux communications, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Cellulaire : 367 990-1882