/R E P R I S E --Invitation aux médias ─ conférence de Graham Carr, recteur et vice-chancelier de l'Université Concordia/

MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à une conférence de Graham Carr, recteur et vice-chancelier de l'Université Concordia.

M. Carr livrera une réflexion franche et mobilisatrice sur le rôle central que doivent jouer les universités dans un monde en mutation. Il plaidera pour un repositionnement audacieux des établissements postsecondaires comme leviers d'innovation, de résilience et de croissance durable, tout en lançant un appel clair aux leaders économiques pour les inviter à contribuer à cette transformation essentielle.

Il participera ensuite à une discussion avec Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre. Ils échangeront ensemble sur l'avenir économique et scientifique de la métropole, porté par la vitalité de ses établissements d'enseignement supérieur, véritables moteurs d'idées, de talents et de transformation.

À la suite de la discussion, Isabelle Dessureault sera disponible pour répondre aux questions des médias présents.

Date : Jeudi 25 septembre 2025



Lieu : Fairmont Le Reine Elizabeth 900, boul. René-Lévesque Ouest

Montréal, Québec

H3B 4A5





Heure : De 12 h à 13 h 45



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Joanna Kanga, stratège, Relations médias et Communications numériques, à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Joanna Kanga, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Tél. : 514 669-6768, [email protected]