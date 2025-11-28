MONTRÉAL, le 27 nov. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à une conférence d'Eric Girard, ministre des Finances du Québec.

Lors de cet événement incontournable, M. Girard fera le point sur la situation économique du Québec et présentera sa mise à jour économique et financière, ainsi que les orientations budgétaires du gouvernement pour les dossiers majeurs qui façonneront l'avenir du Québec.

M. Girard participera ensuite à une discussion avec Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre.

À la suite de leur discussion, M. Girard se rendra disponible pour répondre aux questions des médias.

Date : Vendredi 28 novembre 2025 Lieu : Palais des congrès de Montréal

1001, place Jean-Paul-Riopelle

Montréal, QC

H2Z 1H5 Heure : De 8 h 30 à 10 h Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence

auprès de Joanna Kanga, stratège, Relations médias et Communications

numériques, à [email protected] ou par téléphone au 438 464-0588.

