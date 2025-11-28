/R E P R I S E -- Invitation aux médias ─ conférence d'Eric Girard, ministre des Finances du Québec/ English
MONTRÉAL, le 27 nov. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à une conférence d'Eric Girard, ministre des Finances du Québec.
Lors de cet événement incontournable, M. Girard fera le point sur la situation économique du Québec et présentera sa mise à jour économique et financière, ainsi que les orientations budgétaires du gouvernement pour les dossiers majeurs qui façonneront l'avenir du Québec.
M. Girard participera ensuite à une discussion avec Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre.
À la suite de leur discussion, M. Girard se rendra disponible pour répondre aux questions des médias.
Date :
Vendredi 28 novembre 2025
Lieu :
Palais des congrès de Montréal
Heure :
De 8 h 30 à 10 h
Inscription :
Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence
À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.
