/R E P R I S E --Invitation aux médias - Colloque de l'OIQ : l'état de nos infrastructures parmi les grands enjeux au programme/

MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - L'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) convie les membres des médias à son Colloque annuel, les 10 et 11 novembre prochains, au Palais des congrès de Montréal. Ce rendez-vous phare de la communauté du génie réunira quelque 500 participantes et participants autour du thème L'ingénierie : un levier pour l'avenir.

Avec près d'une trentaine de conférences, panels et ateliers, le Colloque de l'Ordre propose une riche programmation, où il sera notamment question d'intelligence artificielle, d'énergie renouvelable, de biodiversité, ainsi que de nombreux autres thèmes qui mettent l'innovation et la pratique du génie au cœur des échanges.

Parmi les temps forts du Colloque, deux panels de spécialistes se succéderont pour aborder les défis critiques liés à l'état et la pérennité des infrastructures au Québec. Ces échanges, animés par Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA, ASC, présidente de l'OIQ, offriront un éventail de perspectives sur la complexité croissante des projets d'infrastructures et la gestion des priorités pour la sécurité du public :

Gérer la complexité des projets d'entretien d'actifs

Mardi 11 novembre, 8 h 30 à 9 h 15

Panélistes :

Jean-Pascal Foucault, ing., Ph. D., M. Sc. A., professeur-chercheur et expert international en gestion des actifs physiques

Marcelin Joanis, Ph. D., professeur et directeur du Département de sciences économiques, Université de Montréal

Catherine Tremblay, ing., vice-présidente de la Division agences de transport, AtkinsRéalis

Gérer les priorités de maintien des infrastructures pour assurer la protection du public

Mardi 11 novembre, 9 h 15 à 10 h

Panélistes :

Steve Arsenault, ing., M. Ing., directeur général de la Direction générale des structures, ministère des Transports et de la Mobilité durable

Carl Desharnais, ing., PMP, directeur général adjoint des infrastructures durables, Ville de Québec

Annie Levasseur, ing., professeure titulaire au Département de génie de la construction, École de technologie supérieure, et directrice scientifique, Institut AdapT

Rappelons que l'Ordre a amorcé plus tôt cette année une vaste démarche sur la pérennité et l'entretien des infrastructures au Québec. Les recommandations qui en découleront seront dévoilées au cours des prochains mois.

AIDE-MÉMOIRE

Les médias peuvent assister aux différentes conférences et formations du Colloque de l'Ordre : Programmation complète

Date : 10 et 11 novembre 2025



Lieu : Palais des congrès de Montréal (1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal)



Contact : Les médias intéressés peuvent confirmer leur présence auprès

d'Anne-Marie Beauregard (514 441-3697 ou [email protected])

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

L'Ordre des ingénieurs du Québec regroupe quelque 77 000 membres et personnes candidates à la profession. Il a pour mission d'encadrer l'exercice de l'ingénierie et de soutenir le développement de la profession afin d'assurer la protection du public. L'Ordre est devenu le premier ordre professionnel carboneutre en 2022.

Pour plus d'information, consultez le site oiq.qc.ca.

SOURCE Ordre des ingénieurs du Québec

Source : Anne-Marie Beauregard, Conseillère séniore en affaires publiques, Ordre des ingénieurs du Québec, 514 441-3697, [email protected]