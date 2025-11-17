/R E P R I S E --Invitation aux médias - Cérémonie du Prix À part entière 2025/
Nouvelles fournies parOffice des personnes handicapées du Québec
17 nov, 2025, 08:00 ET
DRUMMONDVILLE, QC, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la neuvième édition du Prix À part entière, l'Office des personnes handicapées du Québec convie les représentantes et représentants des médias à assister à la cérémonie du Prix. Lors de cet événement, cinq lauréates ou lauréats seront honorés, en plus de la deuxième personne récipiendaire du Prix Laurette-Champigny-Robillard. Au total, des bourses d'une valeur de 40 000 $ seront remises. Monsieur Stéphane Laporte, porte-parole du Prix, sera présent à l'événement. La cérémonie sera animée par madame Camille Chai.
Date : 18 novembre 2025
Heure : 16 h 30
Lieu : Monastère des Augustines, 77, rue des Remparts, Québec
Ce communiqué est disponible en médias adaptés sur demande. Pour l'obtenir, composez le 1 800 567-1465 ou, si vous utilisez un téléscripteur, le 1 800 567-1477. Pour faire une demande par courriel, écrivez à [email protected].
Source :
Karine Lesage
Relationniste médias
Office des personnes handicapées du Québec
819 314-3549
Communications et entrevues
Mélissa Roy
Roy & Turner Communications
Mobile : 514 622-7255
[email protected]
SOURCE Office des personnes handicapées du Québec
