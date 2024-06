/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce sur le projet structurant de transport collectif à Gatineau/

GATINEAU, QC, le 26 juin 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Gatineau, M Steven MacKinnon, au nom du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, M. Sean Fraser, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, procéderont à l'annonce d'une contribution financière à la Société de transport de l'Outaouais pour le projet structurant de transport collectif électrique entre l'ouest de Gatineau et le centre-ville d'Ottawa.

Pour l'occasion, ils seront accompagnés de la députée de Pontiac, Mme Sophie Chatel , de la députée de Hull, Mme Suzanne Tremblay, du député de Gatineau, M. Robert Bussière, du député de Chapleau, M. Mathieu Lévesque, de la mairesse de Gatineau, Mme Maude Marquis-Bissonnette, et du vice-président de la Société de transport de l'Outaouais, M. Edmond Leclerc.

DATE : Le 27 juin 2024



HEURE : 16 h



LIEU : Gatineau

