INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE IMPORTANTE CONCERNANT LA LUTTE CONTRE L'ITINÉRANCE À MONTRÉAL

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Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

14 juil, 2026, 18:15 ET

MONTRÉAL, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur une annonce liée à la lutte contre l'itinérance.

L'activité se déroulera en présence de :

  • Mme Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation;
  • M. Lionel Carmant, député de Taillon et ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance;
  • Mme Caroline Braun, responsable de l'habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 15 juillet 2026, 12 h.

          Aucun équipement de sécurité n'est requis.

            DATE            :  15 juillet 2026

 

            HEURE          :  13 h 30

 

            ENDROIT      :  L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Arslan Tifouri, Directeur des communications de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]

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