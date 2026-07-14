INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE IMPORTANTE CONCERNANT LA LUTTE CONTRE L'ITINÉRANCE À MONTRÉAL
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre responsable de l'Habitation
14 juil, 2026, 18:15 ET
MONTRÉAL, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur une annonce liée à la lutte contre l'itinérance.
L'activité se déroulera en présence de :
- Mme Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation;
- M. Lionel Carmant, député de Taillon et ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance;
- Mme Caroline Braun, responsable de l'habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 15 juillet 2026, 12 h.
Aucun équipement de sécurité n'est requis.
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DATE : 15 juillet 2026
HEURE : 13 h 30
ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.
SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation
Source : Arslan Tifouri, Directeur des communications de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]
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