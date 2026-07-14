Agrandissement de La Casa Bernard-Hubert à Longueuil : 12 chambres supplémentaires en construction pour des personnes itinérantes ou à risque de le devenir

LONGUEUIL, QC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Longueuil et La Casa Bernard-Hubert soulignent la construction en cours depuis mars dernier, sur le chemin du Coteau-rouge, à Longueuil, d'un immeuble comptant 12 chambres destinées à des personnes itinérantes ou à risque de le devenir.

De gauche à droite : Carl Lévesque, conseiller municipal à la Ville de Longueuil, Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, mairesse de la Ville de Longueuil, Dominique Trudel, présidente du conseil d'administration de La Casa et Élizabeth Brosseau, directrice générale de La Casa.

Les coûts de construction sont estimés à 2,2 M$. Le projet, qui s'appellera le Pavillon, est rendu possible grâce à une aide financière de 1,6 M$ provenant du Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec et découle de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) ainsi que des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024. Quant à la Ville de Longueuil, elle ajoute à cela une somme de 646 000 $.

Citations

« Bâtir plus et plus vite des logements abordables et des milieux de vie pour aider les personnes itinérantes à reprendre le contrôle sur leur vie, c'est l'une des clefs pour créer des conditions gagnantes face à l'itinérance. Je suis heureuse de voir que nos efforts pour mettre en place des leviers financiers variés et efficaces nous mènent à la concrétisation de projets comme le Pavillon. Je salue l'engagement de La Casa Bernard-Hubert et de nos partenaires dans ce projet. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à trouver des solutions locales aux défis liés au logement et à l'itinérance. La Casa Bernard-Hubert est un exemple de ce qu'il est possible de faire lorsque les gouvernements et les municipalités travaillent de concert. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Je suis heureuse que le projet le Pavillon de La Casa Bernard-Hubert se réalise grâce à la collaboration des gouvernements et de la Ville de Longueuil. Notre gouvernement est déterminé à agir face à l'itinérance et l'annonce d'aujourd'hui est un geste concret en ce sens. »

Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin

« Grâce à des projets de partenariat comme celui-ci, nous innovons pour améliorer la vie de nos communautés. En construisant 12 nouvelles chambres à Longueuil, on offre ainsi à davantage de personnes en situation d'itinérance un chez-soi chaleureux et sécuritaire pour qu'elles puissent prendre un nouveau départ. Ensemble, avec le gouvernement du Québec, la Ville de Longueuil et la Casa Bernard-Hubert nous contribuons à bâtir une collectivité plus forte et un Canada plus fort pour tous. »

Sherry Romanado, députée de Longueuil-Charles-LeMoyne et secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale

« En additionnant nos efforts à ceux du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada, la Ville de Longueuil est fière de contribuer à la réalisation du projet Le Pavillon. Devant le défi que représente la réaffiliation des personnes en transition de sortie de l'itinérance, des ressources comme la Casa Bernard-Hubert sont essentielles pour offrir un filet de sécurité réel à nos concitoyens vulnérables. Ces 12 chambres supplémentaires constituent un geste concret pour répondre à des besoins grandissants sur le continuum d'intervention en itinérance, et je salue l'engagement soutenu de nos partenaires dans ce projet. »

Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

« Nous sommes très heureux de pouvoir concrétiser le projet Le Pavillon grâce à l'appui de partenaires financiers qui partagent notre conviction qu'il est essentiel de renforcer les services destinés aux personnes en situation d'itinérance. Cet agrandissement viendra bonifier l'offre de services en hébergement et renforcer la capacité de notre communauté à répondre à des besoins grandissants. »

Élizabeth Brosseau, directrice générale de La Casa Bernard-Hubert

Faits saillants

La mission de La Casa est d'accompagner des hommes, ou toutes personnes qui s'identifient comme hommes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir en leur offrant des services d'hébergement à moyen et à long terme, ainsi que du soutien psychosocial dans le but de favoriser la stabilité résidentielle et la réaffiliation sociale.

Rappelons que le gouvernement du Québec a confirmé dans son dernier budget un investissement de 21,4 M$ sur 3 ans pour 1 000 unités de supplément au loyer pour prévenir les situations où des personnes se retrouvent sans logement.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et le fondement du système de logement du Canada. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et fonctionnel qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]à; Direction des communications et de l'expérience citoyenne, Ville de Longueuil, 450 463-7270, [email protected]