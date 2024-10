/R E P R I S E --Invitation aux médias - Annonce des nouvelles priorités régionales du Centre-du-Québec/

NICOLET, QC, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson, M. André Lamontagne, ainsi que les représentantes et représentants de la Table des MRC du Centre-du-Québec invitent les journalistes et membres des équipes techniques des médias au dévoilement des priorités régionales en occupation et en vitalité des territoires du Centre-du-Québec. Une prise de photos officielle suivra la conférence de presse.

Au besoin, les dignitaires seront disponibles pour des entrevues individuelles à la suite de la conférence de presse.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent assister aux allocutions doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 12 h, le 3 octobre.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Jeudi 3 octobre 2024



Heure : 14 h



Lieu : Nicolet L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.

