/R E P R I S E --INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE D'UN PROJET DE LOGEMENTS ABORDABLES IMPORTANT À POINTE-AUX-TREMBLES/
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre responsable de l'Habitation
22 juin, 2026, 07:00 ET
MONTRÉAL, le 19 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Montréal invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur la construction de logements abordables.
L'activité se déroulera le 22 juin 2026, en présence de :
- Mme Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles;
- Mme Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure;
- Mme Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal;
- M. Michel Taylor, président du conseil d'administration de Gérer son quartier;
- et M. Jean-François Gilker, agent de développement à Bâtir son quartier.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 22 juin, 8 h.
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DATE : 22 juin 2026
HEURE : 9 h 30
ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.
SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation
Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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