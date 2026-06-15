/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : Annonce d'un important projet en matière de logement/

QUÉBEC, le 12 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Québec et Socialim invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur un projet d'envergure en matière de logement.

L'activité se déroulera le 15 juin en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, du ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, du député de Québec-Centre, l'honorable Jean-Yves Duclos, de la vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Québec responsable de l'habitation et de l'aménagement du territoire, Mme Marie-Pierre Boucher, de la conseillère municipale du district de Montcalm-Saint-Sacrement de la Ville de Québec, Mme Catherine Vallières-Roland, etdu dirigeant principal de Socialim et directeur général de l'Office municipal d'habitation de Québec, M. Dany Caron.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 15 juin, 14 h 30.

DATE : 15 juin 2026 HEURE : 15 h 15 ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]