/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE CONCERNANT LES MESURES MISES EN PLACE POUR LES MÉNAGES À LA RECHERCHE DE LOGEMENT D'ICI LE 1ER JUILLET/

LONGUEUIL, QC, le 19 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Longueuil invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse soulignant des mesures mises en place pour les ménages à la recherche de logement en prévision du 1er juillet.

L'activité se déroulera le 22 juin 2026 en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, de la députée de Marie-Victorin, Mme Shirley Dorismond, de la mairesse de Longueuil, Mme Catherine Fournier, et de la directrice générale de l'Office d'habitation de Longueuil, Mme Catherine Carré.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 22 juin 2026, 13 h.

DATE : 22 juin 2026 HEURE : 13 h 30 ENDROIT : L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information :Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]