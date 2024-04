/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce concernant les infrastructures culturelles à Beaconsfield/

MONTRÉAL, le 25 avril 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse concernant le projet d'infrastructure culturelle à Beaconsfield. L'événement aura lieu en présence de :

monsieur Francis Scarpaleggia , député de Lac-Saint-Louis, au nom de l'honorable Sean Fraser , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités;

, député de Lac-Saint-Louis, au nom de l'honorable , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités; madame Karine Boivin-Roy , députée d'Anjou-Louis-Riel, au nom de monsieur Mathieu Lacombe , ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais;

, députée d'Anjou-Louis-Riel, au nom de monsieur , ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais; monsieur Georges Bourelle , maire de la Ville de Beaconsfield .

Date : 29 avril 2024 Heure : 10 h Lieu : Beaconsfield*

Accréditation

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant avant 9 h le 29 avril 2024, à l'adresse courriel suivante : [email protected].

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes ayant reçu leur accréditation.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Source : Amelia Benattia, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 514 294-2806, [email protected]; Informations : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]