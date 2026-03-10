/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce concernant le développement des compétences numériques des acteurs du milieu culturel/

QUÉBEC, le 6 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, convie les représentantes et représentants des médias à une classe de maître sur la souveraineté culturelle et la découvrabilité qu'il donnera dans le cadre du cours Organisation économique des médias et des industries créatives de l'École des médias de l'UQAM. Le ministre fera une présentation d'une vingtaine de minutes au cours de laquelle une annonce sera faite concernant le développement des compétences numériques des acteurs du milieu culturel. Il échangera par la suite avec les étudiantes et étudiants. Une mêlée de presse suivra. Les médias sont conviés pour l'ensemble de l'activité. Pour l'occasion, il sera accompagné de la directrice de l'École des médias de l'UQAM, Mme Catalina Briceño.

Date : 10 mars 2026 Heure : 14 h Lieu : Montréal*

