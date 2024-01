/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant la formation de la main-d'œuvre pour répondre aux besoins d'entreprises de la région/

ALMA, QC, le 19 janv. 2024 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse.

L'annonce portera sur la formation et le développement des compétences des travailleurs comme moyen pour appuyer l'essor de certaines entreprises de la région et pallier les difficultés liées à la main-d'œuvre.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard.

Date : 22 janvier 2024 Heure : 9 h Lieu : Alma (Le lieu sera précisé au moment de l'inscription.)

Merci de confirmer votre présence à l'adresse [email protected].

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source: Bénédicte Trottier Lavoie, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 514 686-7100; Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796