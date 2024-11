/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant la création d'un parc national/

QUÉBEC, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant la création d'un parc national dans la région du Nord‑du‑Québec.

Pour l'occasion, il sera accompagné de la grande cheffe du Grand Conseil des Cris et présidente du Gouvernement de la nation crie, Mme Mandy Gull-Masty, du chef de la Première Nation crie de Mistissini, M. Michael Petawabano, du vice-chef de Mistissini, M. John S. Matoush, du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, et du député d'Ungava, M. Denis Lamothe.

Date : Lieu : Le vendredi 29 novembre, 9 h 30 Nord-du-Québec



Cet événement sera également diffusé en direct sur la page Facebook du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Source : Mélina Jalbert Directrice des communications Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides Tél. : 418 803-2351 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs