/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant la couverture cellulaire en Estrie/

QUÉBEC, le 19 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, M. Gilles Bélanger, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse concernant la couverture cellulaire en Estrie.

Pour l'occasion, le ministre Bélanger sera accompagné du député de Mégantic, François Jacques.

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, vous devez vous accréditer au préalable, en écrivant à [email protected].

DATE : Le 20 mars 2026, à 11 h HEURE : Arrivée des médias à partir de 10 h 45

Conférence de presse à 11 h LIEU : Saint-Romain

SOURCE Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Pour renseignements : Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Juliette Ayachi, Attachée de presse, 367 977-9913