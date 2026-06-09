Intelligence artificielle - Québec s'associe avec Cohere pour rendre l'État plus efficace

MONTRÉAL, le 9 juin 2026 /CNW/ - La ministre de la Cybersécurité et du Numérique et présidente du Conseil du trésor, France-Élaine Duranceau, annonce la signature d'une entente de collaboration entre le gouvernement du Québec et l'entreprise canadienne d'intelligence artificielle Cohere. Cette démarche vise à alimenter les réflexions stratégiques de l'État en matière de souveraineté numérique, d'intégration responsable de l'intelligence artificielle (IA) dans la fonction publique et de transformation numérique.

L'entente prévoit la tenue d'échanges, d'ateliers et de discussions visant à mieux comprendre les possibilités, les limites et les conditions de déploiement encadré de l'intelligence artificielle dans l'administration publique. Par cette démarche, le gouvernement souhaite tirer pleinement parti du potentiel de l'IA pour rendre l'État plus efficace et améliorer les services offerts aux Québécoises et aux Québécois.

Un choix cohérent avec la vision de souveraineté numérique du Québec

Le choix de Cohere repose sur sa pertinence dans le contexte actuel. Entreprise canadienne de calibre international ayant des bureaux à Montréal, Cohere se spécialise dans des solutions d'IA conçues pour des organisations ayant des exigences élevées en matière de sécurité, de gouvernance des données et de personnalisation. L'entreprise collabore notamment avec Mila, l'institut québécois d'intelligence artificielle, pour adapter l'IA au contexte linguistique et culturel québécois.

Cette démarche s'inscrit dans la mise en œuvre de l'Énoncé de politique de souveraineté numérique et d'approvisionnement en technologie de l'information, approuvé par le gouvernement en janvier 2026, ainsi que dans la continuité de la Stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle dans l'administration publique 2021-2026.

Citations :

« L'intelligence artificielle est un levier incontournable pour moderniser l'État. Comme gouvernement, nous avons la responsabilité de l'encadrer et de l'intégrer de façon réfléchie, sécuritaire et souveraine. En échangeant avec un acteur canadien de premier plan comme Cohere, on s'assure de faire des choix éclairés, en cohérence avec notre vision de souveraineté numérique. »

France-Élaine Duranceau, ministre de la Cybersécurité et du Numérique et présidente du Conseil du trésor

« Le Québec est depuis longtemps au cœur de l'innovation en IA, au Canada comme dans le monde. En tant que membre de l'écosystème québécois en IA, ce partenariat avec le gouvernement du Québec est particulièrement important pour nous. Cette entente de collaboration est notre première avec un gouvernement provincial et elle reflète un engagement commun envers la souveraineté numérique et une IA sécuritaire, faite au Canada. Une IA qui correspond à la réalité des Québécois, leur façon de vivre, de travailler et de communiquer. Et une IA qui aide les gouvernements et les institutions à garder le contrôle de leurs données et à mieux servir les citoyens et les communautés qu'ils représentent. »

Joëlle Pineau, directrice de l'IA chez Cohere

Faits saillants :

Cette entente de collaboration est la première que Cohere conclut avec un gouvernement provincial au Canada.

L'entente est de nature exploratoire et encadrée, et vise à mieux comprendre les enjeux liés à l'IA dans l'État.

Elle s'inscrit dans une démarche plus large de réflexion et d'échanges avec différents acteurs du milieu numérique et de l'IA.

Le protocole d'entente n'a pas d'implication financière et ne constitue pas un engagement contractuel pour le gouvernement du Québec.

Lien connexe :

Énoncé de politique de souveraineté numérique et d'approvisionnement en technologie de l'information (TI)

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SOURCE Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Source : Cabinet de la ministre de la Cybersécurité et du Numérique, William Demers, Directeur des communications et des relations médias, [email protected]; Cohere, Patrick Allen, Gestionnaire des communications, [email protected]; Information : Direction des communications, Ministère de la Cybersécurité et du Numérique, [email protected]