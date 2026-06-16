Intelligence artificielle - Québec s'associe avec Mistral pour explorer le potentiel de l'IA dans la transformation numérique de l'État

MONTRÉAL, le 16 juin 2026 /CNW/ - La ministre de la Cybersécurité et du Numérique et présidente du Conseil du trésor, Mme France-Élaine Duranceau, annonce la signature d'une entente de collaboration entre le gouvernement du Québec et l'entreprise française d'intelligence artificielle Mistral. Cette démarche vise à nourrir les réflexions stratégiques de l'État en matière de souveraineté numérique, d'autonomie technologique et d'intégration responsable de l'intelligence artificielle (IA) au sein de l'administration publique.

L'entente prévoit la tenue d'échanges, d'ateliers et de discussions visant à mieux cerner les possibilités et les conditions de déploiement encadré de l'IA pour améliorer l'efficacité de l'État. Par cette démarche, le gouvernement entend mettre à profit le potentiel de l'IA pour bonifier les services offerts à la population québécoise, tout en renforçant sa souveraineté numérique.

Poursuite de la collaboration stratégique entre le Québec et la France

L'entreprise française Mistral a été retenue en raison de son positionnement stratégique au sein de l'écosystème européen. Seule entreprise européenne à avoir développé et entrainé ses propres grands modèles de langage, elle vient tout juste d'inaugurer ses nouveaux bureaux à Montréal.

Cette démarche s'inscrit dans la mise en œuvre de l'Énoncé de politique de souveraineté numérique et d'approvisionnement en technologie de l'information, approuvé par le gouvernement en janvier 2026, ainsi que dans la continuité de la Stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle dans l'administration publique 2021-2026. Elle fait également suite à la Déclaration d'intention relative à la souveraineté numérique conclue avec la France en mars 2026 et à la visite de la première ministre en France en mai dernier.

Il s'agit de la deuxième entente exploratoire conclue par le gouvernement du Québec avec un acteur majeur de l'IA après celle signée avec l'entreprise canadienne Cohere le 8 juin dernier.

Citation :

« Notre gouvernement continue de s'entourer des meilleurs partenaires pour intégrer l'intelligence artificielle dans nos pratiques d'affaires et rendre l'État plus efficace au bénéfice des Québécoises et des Québécois. Après Cohere, notre entente avec Mistral, qui est le chef de file européen de l'IA, enrichira nos réflexions et nous permettra de faire des choix éclairés, en phase avec notre vision de souveraineté numérique. »

France-Élaine Duranceau, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

« Chez Mistral, nous sommes ravis de collaborer avec le gouvernement du Québec pour accélérer l'innovation en intelligence artificielle. Ensemble, nous façonnerons l'avenir technologique du Québec, avec un partenariat qui prône sur l'excellence, la transparence et le contrôle stratégique de cette technologie transformatrice, au service de la société. »

Marjorie Janiewicz, directrice Commerciale Monde.

Faits saillants :

L'entente est de nature exploratoire et encadrée et vise à mieux comprendre les enjeux liés à l'intelligence artificielle au sein de l'État.

Elle s'inscrit dans une démarche plus large de réflexion et d'échanges avec différents acteurs du milieu numérique et de l'intelligence artificielle, incluant l'entente conclue avec Cohere le 8 juin 2026.

Cette collaboration vise à éclairer la prise de décision gouvernementale pour l'intégration responsable et sécuritaire de l'intelligence artificielle et en matière de transformation numérique de l'État.

Le protocole d'entente n'a pas d'implication financière et ne constitue pas un engagement contractuel pour le gouvernement du Québec.

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SOURCE Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Source : Cabinet de la ministre de la Cybersécurité et du Numérique, William Demers, Directeur des communications et des relations médias; Mistral, Howard Cohen, [email protected]; Information : Direction des communications, Ministère de la Cybersécurité et du Numérique, [email protected]