/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce concernant deux désignations en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel à l'occasion de la Journée nationale des Patriotes/

QUÉBEC, le 8 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications M. Mathieu Lacombe, convie les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle une annonce sera faite concernant deux désignations en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel à l'occasion de la Journée nationale des Patriotes.

Le ministre sera accompagné de M. Éric Bédard, historien et conseiller scientifique du Musée national de l'histoire du Québec, de M. Frédéric Lapointe, président du Mouvement national des Québécoises et des Québécois et de Mme Marie-Anne Alepin, présidente-directrice générale, Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal.

Date : Le lundi 11 mai

Heure : 10 h

Lieu : Montréal*

Accréditation

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant avant 8 h le lundi 11 mai 2026, à l'adresse courriel suivante :

[email protected].

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes ayant reçu leur accréditation.

SOURCE Ministère de la Culture et des Communications

Source : Delphine Mantha, Conseillère en communication, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 514 585-8068, [email protected]