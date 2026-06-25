Succès des célébrations de la fête nationale à travers le Québec : une fête nationale 2026 rassembleuse, vibrante et marquée par l'émotion

QUÉBEC, le 25 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, se réjouit du succès qu'ont connu les célébrations de la fête nationale 2026, qui ont rassemblé des centaines de milliers de Québécoises et de Québécois dans un esprit de fierté, d'unité et d'inclusion.

Les 23 et 24 juin, plus de 6 000 activités et 600 événements ont été offerts partout au Québec, avec le soutien du gouvernement du Québec et en collaboration avec les Sociétés Saint-Jean-Baptiste et les sociétés nationales, qui agissent à titre de mandataires régionaux, le Comité de la Fête nationale du Québec à Montréal et Télé-Québec.

Les célébrations furent l'occasion de souligner de manière unique le 75e anniversaire de naissance de Guy Lafleur. Figure emblématique de l'histoire du sport national, reconnu pour son patinage élégant, son lancer puissant et sa rapidité d'exécution, il demeure l'un des joueurs les plus spectaculaires que le Québec ait connus. Les organisateurs ont redoublé de créativité pour proposer des activités rendant hommage au Démon blond, des cabines photographiques aux tests éclair sur sa carrière, en passant bien sûr par les parties de hockey amicales. Chaque célébration comprenait aussi un hommage au drapeau et un discours patriotique, renforçant les valeurs qui sont au cœur de la fête nationale.

Déployées un peu partout dans la capitale, de nouvelles activités d'animation ont ravi les citoyennes et les citoyens et contribué à créer une ambiance festive et rassembleuse. Le grand spectacle du 23 juin sur les plaines d'Abraham a fait vibrer la foule sur place et de centaines de milliers de personnes à travers le Québec qui ont suivi l'événement en direct sur les ondes de Télé-Québec. Sur scène, les artistes ont enchaîné ces chansons que l'on aime fredonner, celles qui nous touchent, nous ressemblent et nous rassemblent. Pier-Luc Funk, porte-parole de la fête nationale 2026, a livré un discours patriotique inspirant, tandis qu'un hommage poignant a été rendu à Serge Fiori, un grand nom de la chanson québécoise, disparu l'an dernier.

Du côté de Montréal, un hommage tout aussi vibrant a été rendu à M. Fiori, témoignant de l'empreinte durable qu'il laisse dans le paysage culturel. Le grand spectacle du parc Maisonneuve, animé pour une deuxième année consécutive par Guylaine Tremblay, a su rassembler différentes générations d'artistes et faire le bonheur de nombreux enthousiastes. Dans la métropole, des dizaines de milliers de citoyennes et de citoyens ont également pris part aux festivités, que ce soit dans les fêtes de quartier ou lors du traditionnel défilé.

À travers tout le Québec, les célébrations ont rassemblé les gens dans une ambiance festive. De Gatineau à Gaspé, en passant par Sherbrooke, Saguenay, Trois-Rivières, Laval et Rimouski, les programmes ont mis en valeur la richesse culturelle et musicale d'ici. Des artistes ont fait vibrer le public, alors que les familles ont profité d'activités gratuites et rassembleuses allant de spectacles de cirque à des parades en passant par des parties amicales de hockey, en l'honneur de Guy Lafleur.

Des célébrations ont également été organisées pour des populations pouvant difficilement se déplacer dans les fêtes publiques, apportant ainsi la fête, par exemple, à des personnes aînées en maison d'hébergement.

Citation

« Cette édition de la fête nationale a été l'occasion de mettre en lumière notre culture, notre langue et notre sentiment d'appartenance. Dans toutes les régions, les Québécoises et les Québécois ont célébré ensemble ce que nous sommes, avec fierté et solidarité. Je tiens aussi à souligner toute la fierté ressentie collectivement lors des activités de la commémoration du Démon blond, M. Guy Lafleur, un de nos plus grands joueurs de hockey. Il faut aussi dire que l'émotion était au rendez-vous lors des hommages à Serge Fiori, un géant de notre chanson. Son œuvre a accompagné des générations et résonnera encore longtemps dans notre mémoire collective. Merci aux artistes, aux artisans, aux bénévoles et aux partenaires pour leur contribution exceptionnelle à cette réussite. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants

L'année 2026 marquait la 192 e édition de la fête nationale du Québec.

de la fête nationale du Québec. C'est le comédien, improvisateur et animateur Pier-Luc Funk qui a agi à titre de porte-parole des festivités cette année.

qui a agi à titre de cette année. L'illustration de cette édition de la fête est une création de l'artiste Isadora-Ayesha Lima . Il s'agit d'une œuvre qui incarne à la fois un moment de célébration et de fierté, une identité collective ouverte et vivante, enracinée dans de fortes traditions culturelles.

de cette édition de la fête est une création de l'artiste . Il s'agit d'une œuvre qui incarne à la fois un moment de célébration et de fierté, une identité collective ouverte et vivante, enracinée dans de fortes traditions culturelles. Cette fête nationale a été l'occasion de mettre le hockey à l'honneur, alors que l'on a souligné le 75e anniversaire de naissance de Guy Lafleur. Figure emblématique de l'histoire de notre sport national, reconnu pour son patinage élégant, son lancer puissant et sa rapidité d'exécution, il demeure l'un des joueurs les plus spectaculaires que le Québec ait connus.

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SOURCE Ministère de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communication, 418 802-6833, [email protected] ; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]