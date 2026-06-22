La gare de Mont-Laurier, témoin exceptionnel du chemin de fer du Nord

MONT-LAURIER, QC, le 22 juin 2026 /CNW/ - L'adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour les Laurentides et députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, annonce, au nom du ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, la désignation du chemin de fer du Nord comme lieu historique en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Par la même occasion, un avis d'intention de classement a été signé pour la gare de Mont-Laurier. Située aux abords de l'emprise de l'ancien chemin de fer du Nord, la gare constitue aujourd'hui l'un des témoins bâtis les plus significatifs de cette liaison ferroviaire qui a joué un rôle majeur dans le développement des Laurentides et du Québec.

Construite en 1909, puis agrandie en 1927, la gare de Mont-Laurier a longtemps servi de terminus au chemin de fer du Nord qui, aménagé de 1888 à 1909 entre Saint-Jérôme et Mont-Laurier, a été l'axe principal de développement de la région. La gare constitue l'achèvement du réseau et du projet de colonisation porté par le curé Antoine Labelle, surnommé le « roi du Nord ». Selon lui, le peuplement de la région représentait un moyen de freiner l'exode des Canadiens français vers les États-Unis au XIXe siècle.

Même si aucun train n'entre en gare depuis la fin des années 1980 et malgré la transformation du chemin de fer en parc linéaire en 1996, la gare témoigne toujours de l'effervescence du début du XXe siècle. Elle occupe encore une place privilégiée dans le cœur des Lauriermontois et Lauriermontoises. Le chemin de fer a investi l'imaginaire collectif québécois grâce, notamment, aux paroles de Félix Leclerc dans Le train du Nord.

Les démarches entreprises par le ministre en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel répondent aux préoccupations citoyennes et permettront de reconnaître la valeur patrimoniale du bien, d'assurer sa protection, de favoriser sa connaissance et sa transmission aux générations futures.

Citations

« Je suis heureux de souligner l'apport historique de deux éléments du patrimoine ferroviaire dans le développement de la belle région des Laurentides : le chemin de fer du Nord et son terminus, la gare de Mont-Laurier. Par ce geste, je souhaite protéger et mettre en lumière des témoins significatifs des efforts de peuplement déployés dans cette région durant les XIXe et XXe siècles. Cela concorde avec l'attachement démontré par la collectivité à travers l'adaptation de la gare et du tracé du chemin de fer, selon les besoins de l'époque, qui ont permis leur préservation. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« La mobilisation citoyenne pour la préservation de la gare de Mont-Laurier envoie un signal clair quant à l'attachement au patrimoine culturel. Celui-ci représente aussi une source de fierté, localement et pour notre gouvernement, c'est pourquoi nous souhaitons être exemplaires dans la prise en charge de ce témoin historique important pour la région des Laurentides. »

Chantale Jeannotte, adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour les Laurentides et députée de Labelle

Faits saillants

La gare de Mont-Laurier rappelle l'essor de la région des Laurentides au temps de la colonisation.

Le chemin de fer du Nord a cessé ses opérations en 1986. Il a été converti en piste multifonctionnelle en 1996, sous le nom de Parc linéaire le P'tit Train du Nord.

Le parc linéaire et la gare de Mont-Laurier sont la propriété du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Ils sont loués à la MRC Antoine-Labelle pour une durée de 60 ans en vertu d'un bail signé en 1994.

Depuis le début de son mandat en octobre 2022, le ministre a inscrit au Registre du patrimoine culturel du Québec 31 sites et immeubles patrimoniaux, 16 personnages, 2 lieux et 6 événements historiques.

Liens connexes

Répertoire du patrimoine culturel du Québec

Étapes pour classer un bien patrimonial

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SOURCE Ministère de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected] ; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]