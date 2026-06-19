Ouverture d'un nouvel appel de projets : faire rayonner les voix LGBTQ+ à travers les arts

QUÉBEC, le 19 juin 2026 /CNW/ - Le ministère de la Culture et des Communications lance aujourd'hui l'appel de projets dans le cadre de la Mesure de soutien pour le rayonnement LGBTQ+ : arts et identités. Cette initiative vise à accroître la visibilité et la diffusion d'œuvres portées par des artistes, autrices et auteurs professionnels LGBTQ+, dont les voix, les parcours et les perspectives contribuent de manière essentielle à la richesse culturelle du Québec.

En soutenant la création et la mise en valeur de ces œuvres, cet appel de projets reconnaît à la fois les réalités propres aux artistes LGBTQ+ et leur rôle déterminant dans l'évolution des expressions artistiques contemporaines. Il contribue ainsi à favoriser une représentation plus juste, diversifiée et inclusive dans l'espace culturel. Chaque projet retenu pourrait bénéficier d'une aide financière couvrant jusqu'à 90 % des dépenses admissibles, pour un maximum de 50 000 $. Les organismes admissibles peuvent déposer un projet d'ici le 21 août 2026.

Ce programme d'aide financière s'inscrit dans le cadre du Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2023-2028.

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• Mesure de soutien pour le rayonnement LGBTQ+ : arts et identités

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SOURCE Ministère de la Culture et des Communications

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