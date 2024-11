/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - 4e Forum sur l'alimentation locale et durable dans les institutions publiques/

QUÉBEC, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, vous invite à assister au 4e Forum sur l'alimentation locale et durable dans les institutions publiques. Vous pouvez consulter le programme de l'événement.

Date : Le mercredi 6 novembre 2024



Heure : 9 h



Lieu : En ligne

Pour accéder à la plateforme de diffusion, vous devez communiquer avec le service des relations de presse à l'adresse [email protected].

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Sources et information : Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]; Virginie Mesguich, Responsable communications-marketing, Centre d'expertise de l'ITHQ, 514 282-5111, poste 4578, [email protected]